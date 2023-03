Mobilità professionale licei musicali: si può fare domanda per A053, A055, A063, A064. Requisiti. GUIDA Gilda (Di giovedì 9 marzo 2023) Fino al 21 marzo il personale docente di ruolo può presentare domanda di Mobilità per l'anno scolastico 2023/24. All'articolo 14, comma 5, dell'OM n. 36 dell'1 marzo 2023, le indicazioni sulla Mobilità professionale verso le specifiche discipline dei licei musicali. Una GUIDA a cura di Domenico Ciociano, Gilda Salerno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 marzo 2023) Fino al 21 marzo il personale docente di ruolo può presentarediper l'anno scolastico 2023/24. All'articolo 14, comma 5, dell'OM n. 36 dell'1 marzo 2023, le indicazioni sullaverso le specifiche discipline dei. Unaa cura di Domenico Ciociano,Salerno. L'articolo .

