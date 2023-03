Mobilità e Graduatoria interna docenti di ruolo 2023 | la “continuità di servizio” quanto vale?

(Di giovedì 9 marzo 2023) La "di" svolta daidiè valutata nell'ambito sia dellache delladi istituto. Quali differenze vi sono? Questi sono i giorni in cui si presentano le domande specifiche, e quindi può essere utile capirne il meccanismo per quando lasarà pubblicata. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ventisei_marzo : @ECircolare Infatti sto escogitando una bella mobilità. Considerando anche che sono prossima alla chiamata per un a… - orizzontescuola : Mobilità e Graduatoria interna 2023, come si valuta il servizio pre-ruolo e quello su sostegno -

...Senise si possono presentare le domande per accedere al bando per la formazione della...ai contributi altresì i lavoratori dipendenti che siano stati sottoposti a procedure dio ...6, comma 3, del CCNI2022 - 2025 in via di rivisitazione in queste settimane, la... nel rispetto dell'ordine dellae delle precedenze. Tutti i fatti del giorno, ...Lainterna, infine, va redatta e pubblicata dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi la data ultima di presentazione delle domande di, ossia dopo il 21 marzo ed ...