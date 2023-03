Mobilità docenti 2023 | precedenze e preferenze | le info utili QUESTION TIME con Di Patre Gilda VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... uil_rua : RT @TecnicaScuola: Mobilità docenti 2023/24, modulistica, autodichiarazioni e guide -- - uil_rua : RT @scuolainforma: Mobilità docenti 2023/24, Nota USP Bari su personale con incarichi ex articolo 36 CCNL - scuolainforma : Mobilità docenti 2023/24, Nota USP Bari su personale con incarichi ex articolo 36 CCNL - TecnicaScuola : Mobilità docenti 2023/24, modulistica, autodichiarazioni e guide -- - orizzontescuola : Mobilità e Graduatoria interna docenti di ruolo 2023, la “continuità di servizio” quanto vale? -

SCARICA ORDINANZA [PDF] SCARICA ORDINANZARELIGIONE CATTOLICA [PDF] Leggi anchee Ata 2023, novità e regole: tutte le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO]...la scuola primaria Domanda diper la scuola secondaria di primo grado Domanda di... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #Sono partite le domande di trasferimento 2023/2024 per i. C'è tempo fino al 21 marzo per inoltrare la domanda di. Cosa fare con gli allegati Nel corso del live di Orizzonte Scuola TV in cui la segretaria generale della Uil Scuola Campania ...