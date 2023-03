Mo: almeno tre palestinesi uccisi in Cisgiordania (Di giovedì 9 marzo 2023) Tel Aviv, 9 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - almeno tre palestinesi sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco sparati dall'esercito israeliano nella città di Jaba, in Cisgiordania, situata a sud di Jenin. Il Ministero della Salute palestinese ha precisato che i deceduti, identificati come Sufian Adnan Ismail Fajoury, Nayef Ahmed Yusef Malaisha e Ahmed Mohamed Theeb Fashafsha, avevano tra i 22 e i 26 anni. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che agenti delle forze di sicurezza israeliane, che erano "sotto copertura", hanno sparato alle vittime mentre erano nella loro macchina. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Tel Aviv, 9 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) -tresono statida colpi di arma da fuoco sparati dall'esercito israeliano nella città di Jaba, in, situata a sud di Jenin. Il Ministero della Salute palestinese ha precisato che i deceduti, identificati come Sufian Adnan Ismail Fajoury, Nayef Ahmed Yusef Malaisha e Ahmed Mohamed Theeb Fashafsha, avevano tra i 22 e i 26 anni. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che agenti delle forze di sicurezza israeliane, che erano "sotto copertura", hanno sparato alle vittime mentre erano nella loro macchina.

