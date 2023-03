“Mixed by Erry” sul Guardian: «i Frattasio non erano né eroi, né delinquenti, amavano la musica» (Di giovedì 9 marzo 2023) “Mixed by Erry”recensito sul Guardian. Il riuscito film del regista Sidney Sibilla fornisce l’occasione al Guardian per approfondire la pirateria italiana degli anni 90 di cui Enrico Frattasio, in arte Erry, fu al tempo stesso pioniere e leader indiscusso a livello nazionale. “Enrico Frattasio alias di Erry ha creato l’etichetta di musicassette pirata nei primi anni ’80, vendendo i suoi nastri agli ambulanti illegali nel suo quartiere popolare di Napoli (Forcella), che le rivendevano insieme alle sigarette di contrabbando. Alla fine degli anni ’80, Erry si era diffuso in tutta Italia e oltre, in Romania e Hong Kong. Al suo apice, il gruppo Mixed by Erry dava lavoro a cento persone – ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) “by”recensito sul. Il riuscito film del regista Sidney Sibilla fornisce l’occasione alper approfondire la pirateria italiana degli anni 90 di cui Enrico, in arte, fu al tempo stesso pioniere e leader indiscusso a livello nazionale. “Enricoalias diha creato l’etichetta dissette pirata nei primi anni ’80, vendendo i suoi nastri agli ambulanti illegali nel suo quartiere popolare di Napoli (Forcella), che le rivendevano insieme alle sigarette di contrabbando. Alla fine degli anni ’80,si era diffuso in tutta Italia e oltre, in Romania e Hong Kong. Al suo apice, il gruppobydava lavoro a cento persone – ...

