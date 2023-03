Miu Miu chiude le sfilate parigine con una donna in culotte intellettuale e un po’ birichina Miuccia Prada | “Volevo guardare alla moda da un punto di vista personale”

(Di giovedì 9 marzo 2023) La borsetta matelassé portata nell’incavo del braccio, il mazzo di chiavi tenuto in mano e gli occhiali da sole scuri. E poi il tacchetto e il cappottino con il blazer e la maglia di cachemire che lasciano scoperte le lunghe gambe affusolate. Come se fosse appena uscita di casa con il passo svelto e la testa già rivolta altrove. LaMiu Miu è una sofisticataun po’. La collegiale che “rubava” i vestiti dall’armadio della mamma è cresciuta ed è ora unain carriera che gioca consapevolmente con la propria femminilità. È la zia single che cattura l’attenzione ai pranzi di famiglia e fa invidia con la sua libertà. Dopo il successo delle microgonne e dei completini “sforbiciati” delle scorse stagioni,porta questa volta in passerella ...

