Mina, la notizia improvvisa lascia tutti senza parole (Di giovedì 9 marzo 2023) Arriva una notizia improvvisa su Mina. L’annuncio ha lasciato tutti senza parole. A distanza di anni nessuno se lo sarebbe mai aspettato. L’artista è ormai lontana dalla vita pubblica, ma i fan continuano ad amarla. Se pochi ricordano il suo volto, visto che è da tanto che non compare in pubblico, la sua voce invece riecheggia spesso in radio e in televisione. (Continua…) Leggi anche: “Domenica In”, Iva Zanicchi gaffe su Mina: pubblico senza parole La carriera di Mina Mina è una delle cantanti più famose in Italia, oltre ad essere una delle più amate. È anche una produttrice discografica e in passato è stata conduttrice televisiva e attrice. È soprannoMinata ... Leggi su tvzap (Di giovedì 9 marzo 2023) Arriva unasu. L’annuncio hato. A distanza di anni nessuno se lo sarebbe mai aspettato. L’artista è ormai lontana dalla vita pubblica, ma i fan continuano ad amarla. Se pochi ricordano il suo volto, visto che è da tanto che non compare in pubblico, la sua voce invece riecheggia spesso in radio e in televisione. (Continua…) Leggi anche: “Domenica In”, Iva Zanicchi gaffe su: pubblicoLa carriera diè una delle cantanti più famose in Italia, oltre ad essere una delle più amate. È anche una produttrice discografica e in passato è stata conduttrice televisiva e attrice. È soprannota ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessio___1 : Mina ft Blanco una cosa che mai avrei immaginato di vedere, bravo Riccardino. PS: chissà come prenderanno la notiz… - naccaroz_ : La notizia del giorno è, che nonostante le vostre vociate, Blanco se ne va zitto zitto a Duettare con Mina.Perché l… - lucimicia2 : RT @Emab_03: IN CHE SENSO DUETTO BLANCO-MINA ?? APPRENDO ORA QUESTA NOTIZIA DA #VivaRai2 - Emab_03 : IN CHE SENSO DUETTO BLANCO-MINA ?? APPRENDO ORA QUESTA NOTIZIA DA #VivaRai2 - RAPIDEBLU : @patri24bc Mina è una delle più importanti cantanti nella storia della musica italiana, se non LA più importante. S… -