Mina in duetto con Blanco in una nuova canzone: quando esce? Titolo e data (Di giovedì 9 marzo 2023) Sì, avete capito bene: Mina e Blanco collaboreranno per una nuova canzone. Ma quando uscirà? Cosa sappiamo di questo brano? Leggi anche: Levante Opera Futura, il nuovo album salta a ritmo tra cielo e terra: quando la verità diventa arte La notizia ha sconvolto tutti i fan della cantante, che da tempo non si mostra... Leggi su donnapop (Di giovedì 9 marzo 2023) Sì, avete capito bene:collaboreranno per una. Mauscirà? Cosa sappiamo di questo brano? Leggi anche: Levante Opera Futura, il nuovo album salta a ritmo tra cielo e terra:la verità diventa arte La notizia ha sconvolto tutti i fan della cantante, che da tempo non si mostra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Blanco farà un duetto con #Mina. Ad annunciarlo è #Fiorello #VivaRai2 - JamesLucasIT : Il duetto Mina Battisti che ha fatto la storia della musica italiana. Oggi Lucio avrebbe compiuto 80 anni. - Open_gol : Il singolo che anticipa il nuovo album sarà un duetto con la Tigre di Cremona - RadioSubasio : Blanco e Mina, duetto in arrivo? - trash_italiano : Blanco-Mina: in arrivo il duetto. Il singolo, previsto per il 14 aprile, anticiperà il nuovo album del cantante. -