Mina e Blanco: in arrivo il duetto più scoppiettante del 2023 (Di giovedì 9 marzo 2023) Life&People.it Siamo senza dubbio di fronte a una delle notizie musicali più clamorose del 2023. Malgrado si tratti ancora soltanto di una indiscrezione, sembra davvero certo: Mina pubblicherà un duetto insieme a Blanco che fungerà da apripista per il nuovo progetto musicale di quest'ultimo, reduce come sappiamo dalla controversa esperienza al Festival di Sanremo 2023, dove è stato criticato per la non-performance distruttiva con tanto di distruzione delle rose in scena. Ancora nulla si sa circa il titolo, il tipo di sound o la data di uscita ufficiale (si vocifera ad aprile 2023). Ma la canzone, con tutto il suo mistero, è già diventata iconica. Le origini del duetto tra Mina e Blanco Secondo quanto raccolto da diverse fonti ...

Il riscatto di Blanco dopo Sanremo: arriva un duetto con Mina La Stampa Il ritorno di Mina e il riscatto di Blanco: in arrivo il duetto inedito L'annuncio a Viva Rai2 Messe alle spalle le polemiche per Sanremo 2023, Blanco torna in carreggiata. La notizia, nell'aria da qualche settimana viene confermata a Viva Rai Due da Fiorello. Il ritorno di Blanco dopo la sfuriata contro le rose di Sanremo si preannuncia grandioso. Duetterà con la diva della musica italiana in un brano che anticiperà il nuovo disco di lui e sarà incluso nel