Mina e Blanco | il duetto dopo il caos di Sanremo

Mina e Blanco saranno protagonisti di un duetto con il giovane artista pronto a tornare a far parlare di sé dopo il caos causato dalla sua esibizione al Festival di Sanremo 2023. Il singolo, di cui ancora non è noto il titolo, uscirà il prossimo 14 aprile come anticipato da Il Messaggero. Il figlio della Tigre di Cremona, Massimiliano Pani, che è anche suo produttore di recente ha confessato la passione della madre per Blanco e che aveva apprezzato molto il successo al Festival del 2021 con Mahmood e il brano Brividi: "Segue tutto con attenzione e la canzone di Mahmood e Blanco le è piaciuta davvero molto". Secondo quanto riportato dal quotidiano sarebbe stato lo stesso giovane artista classe 2003 di Brescia.

