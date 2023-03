Milito: «Inter, non una brutta stagione! Nessun limite in Champions League» (Di giovedì 9 marzo 2023) Diego Milito in una lunga Intervista concessa al collega Giorgio Burreddu questa mattina sul Corriere dello Sport, ha parlato della lotta scudetto con l’Inter seconda e la straordinaria stagione di Lautaro Martinez. Poi un parere anche riguardo il suo ex compagno di squadra Thiago Motta. LA STAGIONE – Diego Milito ha espresso la sua opinione riguardo il campionato di Serie A e in particolare la stagione dell’Inter: «Campionato finito? Nel calcio ho visto tutto e il contrario di tutto. Certo quei punti sono tanti. Non sarà facile per le altre. Sicuro. E poi il Napoli ha fatto vedere di essere molto affidabile. L’Inter è seconda in classifica, in semifinale di Coppa Italia, si sta giocando i quarti di Champions: la stagione dell’Inter non è da buttare. ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) Diegoin una lungavista concessa al collega Giorgio Burreddu questa mattina sul Corriere dello Sport, ha parlato della lotta scudetto con l’seconda e la straordinaria stagione di Lautaro Martinez. Poi un parere anche riguardo il suo ex compagno di squadra Thiago Motta. LA STAGIONE – Diegoha espresso la sua opinione riguardo il campionato di Serie A e in particolare la stagione dell’: «Campionato finito? Nel calcio ho visto tutto e il contrario di tutto. Certo quei punti sono tanti. Non sarà facile per le altre. Sicuro. E poi il Napoli ha fatto vedere di essere molto affidabile. L’è seconda in classifica, in semifinale di Coppa Italia, si sta giocando i quarti di: la stagione dell’non è da buttare. ...

