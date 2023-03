Milano, Ultima Generazione colpisce ancora: imbrattata la statua in Piazza Duomo con vernice gialla (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, Ultima Generazione ha colpito nel cuore della città nella mattinata di giovedì 9 marzo. Due attivisti hanno lanciato della vernice gialla contro la statua presente in Piazza Duomo. Poi, hanno diffuso una nota sul web. Milano, Ultima Generazione colpisce ancora Gli attivisti dell’Associazione Ultima Generazione hanno colpito ancora. Questa volta nel mirino è finita la statua equestre di Vittorio Emanuele II in Piazza del Duomo a Milano. L’obiettivo è sempre quello di protestare e sensibilizzare la popolazione sui rischi derivati dal cambiamento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 marzo 2023)ha colpito nel cuore della città nella mattinata di giovedì 9 marzo. Due attivisti hanno lanciato dellacontro lapresente in. Poi, hanno diffuso una nota sul web.Gli attivisti dell’Associazionehanno colpito. Questa volta nel mirino è finita laequestre di Vittorio Emanuele II indel. L’obiettivo è sempre quello di protestare e sensibilizzare la popolazione sui rischi derivati dal cambiamento ...

