Milano | studenti insegnano il web a over 60 | corso gratuito per imparare a usare internet

Milano, 9 mar. (Adnkronos) - Un corso gratuito rivolto a persone over 60 desiderose di imparare ad utilizzare internet. E' l'iniziativa di alcuni studenti dell'Iss Falcone Righi di Corsico in provincia di Milano, che mettono a disposizione le proprie competenze ai senior ogni giovedì pomeriggio nell'ambito del Pcto, il percorso di alternanza scuola-lavoro che offre loro un'esperienza concreta nel mondo del lavoro e un'occasione di crescita personale e relazionale. Gli incontri, in programma fino al 20 aprile tutti i giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17, al centro di formazione Moneta di Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, permettono una felice saldatura tra generazioni e vantaggi per entrambe le parti: per i senior, che possono ...

