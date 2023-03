Milano: domenica torna la 'Stramilano'e festeggia il 50esimo compleanno (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar. (Adnkronos) - domenica 19 marzo torna l'appuntamento con 'StraMilano', la corsa non competitiva più famosa d'Italia che quest'anno festeggia la sua cinquantesima edizione. Era infatti il 1972 quando per la prima volta a Milano un'ondata gioiosa di corridori percorsero le vie del capoluogo, regalando alla città una indimenticabile giornata di festa. Solo nel 1976 la corsa fu aperta anche ai professionisti, che risposero con grande entusiasmo all'invito degli organizzatori rendendo StraMilano una delle tappe più attese della stagione agonistica. E adesso, nel 2023, Milano è pronta ad accogliere di nuovo atleti, appassionati e famiglie che si riverseranno sulle strade per trascorrere una mattinata all'insegna del divertimento, dello sport e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023), 9 mar. (Adnkronos) -19 marzol'appuntamento con 'Stra', la corsa non competitiva più famosa d'Italia che quest'annola sua cinquantesima edizione. Era infatti il 1972 quando per la prima volta aun'ondata gioiosa di corridori percorsero le vie del capoluogo, regalando alla città una indimenticabile giornata di festa. Solo nel 1976 la corsa fu aperta anche ai professionisti, che risposero con grande entusiasmo all'invito degli organizzatori rendendo Strauna delle tappe più attese della stagione agonistica. E adesso, nel 2023,è pronta ad accogliere di nuovo atleti, appassionati e famiglie che si riverseranno sulle strade per trascorrere una mattinata all'insegna del divertimento, dello sport e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marmaz : Tutti quelli che abitano a #milano dovrebbero passare qualche minuto in via Cagni la domenica sera. Qui vedrebbero… - giacomozucco : @cristina83232 @LuganoPlanB Quasi sempre a Milano la Domenica. Nulla di bergogliano cmq. - Andrea95601137 : Domenica 19 sarò a Milano… chi mi porta a fare un giro? #milan #compagnia #travel #dipassaggio - parallelecinico : Milano forza due infrazioni di 24 secondi nei primi due possessi del Partizan. Obradovic la prende allo stesso modo… - Wallee___ : Tra l’altro il treno sabato mattina non passa da Milano mentre domenica salgo prima che inizia il programma quindi… -