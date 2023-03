Milano: denunciati i due attivisti che hanno imbrattato monumento in piazza Duomo (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar. (Adnkronos) - Sono stati denunciati i due giovani attivisti che questa mattina hanno imbrattato il monumento a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, a Milano. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e di una ragazza di 23, entrambi del milanese, riconducibili al movimento Ultima Generazione. I carabinieri, intervenuti immediatamente al momento dei fatti, li hanno bloccati, sequestrando due estintori utilizzati per imbrattare il monumento, lo striscione esposto e i volantini propagandistici. Accompagnati in caserma, i due sono stati denunciati per il reato di imbrattamento di beni culturali o paesaggistici. E per la ragazza è scattata anche una denuncia per inottemperanza al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023), 9 mar. (Adnkronos) - Sono statii due giovaniche questa mattinaila Vittorio Emanuele II in, a. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e di una ragazza di 23, entrambi del milanese, riconducibili al movimento Ultima Generazione. I carabinieri, intervenuti immediatamente al momento dei fatti, libloccati, sequestrando due estintori utilizzati per imbrattare il, lo striscione esposto e i volantini propagandistici. Accompagnati in caserma, i due sono statiper il reato di imbrattamento di beni culturali o paesaggistici. E per la ragazza è scattata anche una denuncia per inottemperanza al ...

