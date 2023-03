Milano | aggredito con un’accetta nel quartiere Barona | è grave

(Di giovedì 9 marzo 2023) Un giovane cittadino straniero è statoquesta mattina a, all’interno di un appartamento che si trova in un complesso popolare nella periferia sud della metropoli nel. Avrebbe ricevuto un colpo alla testa, forse cono una grossa lama, che ha causato una ferita profonda. Il fatto è accaduto intorno alle 8 in via Faenza 3 dove l’uomo, un 28 enne marocchino, secondo i primi accertamenti si trovava ospite da una connazionale. In due lo avrebberoprima sul pianerottolo, poi sulle scale e infine in strada, dove è stato trovato sanguinante e cosciente dal 118. Il giovane è stato trasportato in codice rosso alla clinica Humanitas di Rozzano. La Polizia di Stato è sulle tracce dei fuggitivi. su Open Leggi anche: Passanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Toniapatty : RT @fanpage: “Mi teneva bloccata a terra mentre continuava a tirarmi pugni in faccia. Poi ho sentito il coltello contro la gola” il raccont… - Lucavad72 : RT @fanpage: “Mi teneva bloccata a terra mentre continuava a tirarmi pugni in faccia. Poi ho sentito il coltello contro la gola” il raccont… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Mi teneva bloccata a terra mentre continuava a tirarmi pugni in faccia. Poi ho sentito il coltello contro la gola” il raccont… - isamiccoli52 : RT @fanpage: “Mi teneva bloccata a terra mentre continuava a tirarmi pugni in faccia. Poi ho sentito il coltello contro la gola” il raccont… - Dome689 : RT @fanpage: “Mi teneva bloccata a terra mentre continuava a tirarmi pugni in faccia. Poi ho sentito il coltello contro la gola” il raccont… -

Un giovane straniero è stato, questa mattina a, all'interno di un appartamento che si trova in un complesso popolare nella periferia sud della metropoli, nel quartiere Barona. Le sue condizioni sono gravi per un ...Deve restare in carcere Rhasi Abrahman , il 23enne marocchino arrestato due giorni fa per averalcuni passanti in una serie di rapine vicino alla stazione Centrale di. Lo ha deciso il gip milanese Lidia Castellucci , che ha accolto la richiesta del pm Maura Ripamonti per la ...... l'occhio della telecamera si dirigeva in quella direzione e illuminava la scena facendo capire all'che era ripreso. E la polizia locale andava in giro. Noi abbiamo ripulitocon il ...

Milano, aggredito con un'accetta nel quartiere Barona: è grave Open

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Un giovane straniero è stato aggredito, questa mattina a Milano, all'interno di un appartamento che si trova in un complesso popolare nella periferia sud della metropoli, nel quartiere Barona. (ANSA) ...