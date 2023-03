Milano | aggredito a colpi di accetta nel quartiere Barona | 28enne in fin di vita

(Di giovedì 9 marzo 2023) Un ragazzo di 28 anni è stato gravemente ferito adiquesta mattina, Giovedì 9 Marzo 2023, ain seguito ad un agguato nei pressi della sua abitazione. La vittima dell’aggressione è un giovane di origini marocchine ospite di una ragazza, forse la compagna, in un appartamento di viale Faenza, in un ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un 28enne è stato aggredito questa mattina a Milano, all'interno di un appartamento nel quartiere Barona. Le sue co… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Un 28enne è stato aggredito questa mattina a Milano, all'interno di un appartamento nel quartiere Barona. Le sue condizio… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Un 28enne è stato aggredito questa mattina a Milano, all'interno di un appartamento nel quartiere Barona. Le sue condizio… - Evron88 : RT @Agenzia_Ansa: Un 28enne è stato aggredito questa mattina a Milano, all'interno di un appartamento nel quartiere Barona. Le sue condizio… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Un 28enne è stato aggredito questa mattina a Milano, all'interno di un appartamento nel quartier… -

Argentero hamio fratello e quest'altro fotografo, nessun paparazzo è aggressivo noi scattiamo solo mentre lui ci ha messo le mani addosso'. Tornando su quanto accaduto acon Claudio ......ACCETTA Estratto dell'articolo di Cesare Giuzzi per www.corriere.it È caccia a due uomini che nella mattinata di giovedì 9 marzo hanno, a colpi d'accetta, un 28enne in zona Barona, aIn due l'avrebberoprima sul pianerottolo, poi sulle scale e infine in strada, dove è ... E' stato trasportato in codice rosso alla clinica Humanitas di Rozzano (). La Polizia di Stato è ...

Milano, aggredito con un'accetta nel quartiere Barona: è grave Open

Un giovane cittadino straniero è stato aggredito questa mattina a Milano, all’interno di un appartamento che si trova in un complesso popolare nella periferia sud della metropoli nel quartiere Barona.Un giovane straniero è stato aggredito, questa mattina a Milano, all'interno di un appartamento che si trova in un complesso popolare nella periferia sud della metropoli, nel quartiere Barona. Le sue ...