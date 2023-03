Milano | 73enne arrestato per l’omicidio del barista cinese Gli investigatori | “Motivazioni economiche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) La vittima era stata freddata il 19 dicembre scorso con diversi colpi di pistola. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di, oggi ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 73 anni accusato di aver ucciso il titolare del barin piazza Angilberto, in zona Corvetto. Per gliavvenne “per”. La vittima, Ruiming Wang, 35 anni,, conosciuto come Paolo, era stato colpito all’interno del suo bar all’angolo tra via Bessarione e piazza Angilberto, alle 7.15 del mattino, poco dopo l’apertura del locale. Gli accertamenti dei giorni successivi avevano accertato che il 35enne era stato centrato 4 volte al torace e una al collo. Il 19 dicembre, giorno dell’agguato, ...