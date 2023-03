Milan | Sacchi | «Qualificazione meritata | ma Leao…»

(Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Arrigo, ex allenatore dele della Nazionale, sui risultati della squadra rossonera Arrigoha parlato a La Gazzetta dello Sport delladelcontro il Tottenham. PAROLE – «Bravi ad arrivare ai quarti di Champions. Quando giocano come collettivo, possono mettere in difficoltà chiunque. È un passaggio meritato nel complesso delle due gare, sia per l’andata sia per il ritorno. Hanno dimostrato ordine, compattezza, coraggio. Una prova di grande personalità. Leao ha fatto qualcosina, ma soltanto alla fine. Dovrebbe avere un temperamento diversi, lottare di più, aiutare di più la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Milan: il commento di #Sacchi - VELOSPORT1960 : - Bino20081899 : RT @Gazzetta_it: #Sacchi: 'Collettivo e gran difesa, così il #Milan può battere tutti' - Milannews24_com : #Sacchi: «#Milan, passaggio ai quarti meritato. Su #Leao…» - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Sacchi: 'Collettivo e gran difesa, così il #Milan può battere tutti' -

... Arrigoe Fabio Capello. Per fedeltà al club, accettò l'incarico complicato di sostituire Radice nella stagione disgraziata che portò ildi Farina a retrocedere in serie B. Con don Fabio,...Arrigoesulta per il passaggio del turno e, com'è nel suo carattere, guarda già oltre e pensa a quello che potrà accadere. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Per noi intendo una generazione che hanno fatto una generazione e per quelli che sono arrivati cone Capello. Una persona amante del calcio, della tecnica e del. Con i suoi consigli ha ...

Sacchi: "Collettivo e gran difesa, così il Milan può battere tutti" La Gazzetta dello Sport

L'ex c.t. sulla sfida con il Tottenham e il passaggio ai quarti di Champions: "Leao timido, deve fare di più. Giroud è un uomo squadra" ...Sacchi: «Milan, passaggio ai quarti meritato. Su Leao…». L’analisi dell’ex allenatore rossonero su Tottenham Milan Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato il passaggio ai ...