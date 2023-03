Milan, rinforzo in Primavera: preso Kingsford Boakye, esterno del 2004 (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Milan guarda al futuro. Il nuovo rinforzo per la Primavera è il giovane Kingsford Boakye, esterno offensivo di piede destro, classe 2004. Arriva dall'Msk Zilina Africa, squadra ghanese affiliata ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 marzo 2023) Ilguarda al futuro. Il nuovoper laè il giovaneoffensivo di piede destro, classe. Arriva dall'Msk Zilina Africa, squadra ghanese affiliata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan, rinforzo in Primavera: preso Kingsford Boakye, esterno del 2004: Milan, rinforzo in Primavera: preso Kingsfo… - solodenti : RT @Gazzetta_it: #AcMilan, rinforzo in Primavera: preso Kingsford #Boakye, esterno del 2004 - Gazzetta_it : #AcMilan, rinforzo in Primavera: preso Kingsford #Boakye, esterno del 2004 - milansette : Calciomercato Milan ? Diavolo che occasione! Rinforzo dalla Germania? - infoitsport : Inter, serve un rinforzo a destra: nel mirino un esterno ex Milan -