Milan, Pioli: «Eviterei le italiane in Champions, ecco perché»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League

Stefano Pioli ha parlato a Mediaset Infinity dopo la sfida di Champions League tra Tottenham e Milan.

PAROLE – «Preferirei non incontrare le italiane, augurando loro comunque di passare. Giocare in Europa è bello perché affronti chi di solito non incontri e per noi sono passi importanti. Però siamo tra le prime otto e rimangono solo squadre forti, nella mia testa non c'è un preferito. Aspetteremo il sorteggio con la giusta curiosità ma anche serenità. Paura del doppio derby? Non c'entra il derby, nemmeno il Napoli, è il concetto. Se ci capita il Bayern Monaco almeno sfidiamo un avversario che ci stimola e non conosciamo… Ora però pensiamo ...

