Milan, Pioli: «Battuta una grande squadra, sognare è bello»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel post partita della gara di Champions League contro il Tottenham

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo Tottenham-Milan di Champions League. PAROLE – «Siamo stati bravi, avevamo chiesto alla squadra di giocare con personalità. Non abbiamo mai mollato, è un passaggio del turno meritato per come abbiamo giocato le due partite. Dobbiamo fare un passo alla volta, era importante superare il girone, poi gli ottavi, ora aspetteremo il sorteggio. E' chiaro che prenderemo una grande squadra, ma era una grande squadra anche il Tottenham. Adesso testa al campionato, era comunque una partita a cui tenevamo molto. sognare è bello, aiuta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Dopo 11 anni il #Milan torna nelle prime 8 d'Europa subendo due veri tiri in porta in 200 minuti contro un Tottenha… - pisto_gol : Ottimo #Milan , si difende con intelligenza e riparte quando può in maniera pericolosa, il #Tottenham in due partit… - CorSport : ??? #Milan e #Tottenham, #Pioli e #Conte: fuori uno ?? Lo scivolone di #Sarri ?? #Chelsea e #Benfica le prime promosse… - FraNasato : Pioli a SportMediaset: “Sorteggio?Preferirei non incontrare le italiane, augurando loro comunque di passare” #Milan - MilanPress_it : ??? #Pioli: 'Il campionato italiano sta crescendo e spero Inter e Napoli passino, ma mi auguro di non incontrare lor… -