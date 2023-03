Milan | Maldini | “Quarti di finale occasione da prendere al volo Ho risentito brividi delle grandi notti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 marzo 2023) “C’è contentezza, piacere, orgoglio, un gran sorriso per il percorso che è stato fatto e per come siamo arrivati a questo punto”. Così Paolo, ai microfoni diTV, ha commentato il grande risultato raggiunto dai rossoneri in Champions League, dove hanno eliminato il Tottenham accedendo aididella massima competizione europea a undici anni dall’ultima volta. Un risultato che costituisce un altro tassello nel processo di crescita innescato in questi anni, passato anche dallo Scudetto 2021/2022: “Naturalmente non possiamo pensare di essere stabilmente tra le prime otto, non lo siamo assolutamente, ma adesso che ci siamo ce la giochiamo, perché è un’che, quando capita, devial. Dobbiamo ricordarci il gennaio che abbiamo ...