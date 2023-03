Milan, Maldini in estasi dopo la qualificazione ai quarti: «Ora ce la giochiamo» (Di giovedì 9 marzo 2023) Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, in estasi dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l’approdo ai quarti di Champions. EMOZIONI dopo LA qualificazione – «Contentezza, piacere, orgoglio, un gran sorriso per il percorso fatto, per come siamo arrivati qua. Non possiamo pensare di essere nelle prime otto, ma ora che ci siamo ce la giochiamo. A gennaio abbiamo perso fiducia, distanza e concretezza. Il fatto di aver subito 0 gol tra andata e ritorno e aver giocato partite mature credo sia stata la cosa principale. Averlo fatto a San Siro è stata una grande cosa, ma ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Paolo, direttore dell’area tecnica del, inil passaggio aidi finale di Champions League Paolo, dirigente del, ha parlato ai canali ufficiali del clubl’approdo aidi Champions. EMOZIONILA– «Contentezza, piacere, orgoglio, un gran sorriso per il percorso fatto, per come siamo arrivati qua. Non possiamo pensare di essere nelle prime otto, ma ora che ci siamo ce la. A gennaio abbiamo perso fiducia, distanza e concretezza. Il fatto di aver subito 0 gol tra andata e ritorno e aver giocato partite mature credo sia stata la cosa principale. Averlo fatto a San Siro è stata una grande cosa, ma ...

