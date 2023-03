Milan, Maignan è tornato super: ecco i due motivi (Di giovedì 9 marzo 2023) Le ultime su Mike Maignan, portiere francese del Milan, tornato in grande spolvero dopo il lungo infortunio La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, celebra la doppia prestazione di Mike Maignan negli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Il francese è stato decisivo non solo con le sue parate, ma anche con i lanci lunghi verso gli attaccanti. l Milan ha così ritrovato sicurezza e carisma trasmessa dal suo numero uno. L’augurio è che possa rimanere sano per il resto della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Le ultime su Mike, portiere francese delin grande spolvero dopo il lungo infortunio La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, celebra la doppia prestazione di Mikenegli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Il francese è stato decisivo non solo con le sue parate, ma anche con i lanci lunghi verso gli attaccanti. lha così ritrovato sicurezza e carisma trasmessa dal suo numero uno. L’augurio è che possa rimanere sano per il resto della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Champions, il Milan ai quarti di finali dopo 11 anni Solo un sussulto di Kane che testa i riflessi di Maignan al ritorno in Europa dopo 5 mesi. E' il Milan con la giusta personalità che alza l'asticella aumentando la produzione sotto porta, più vivace ... Tottenham - Milan, Condò: "Maignan simbolo della rinascita rossonera" Paolo Condò nello studio post partita su Sky Sport sottolinea l'importanza del rientro del portiere francese: 'L'ho sempre messo come prima causa dei problemi del Milan, ora lo metto tra i primi motivi della rinascita. E' fondamentale, per la sicurezza che trasmette alla difesa e per osmosi a tutta la squadra'. Guarda il ... Altra Londra 60 anni dopo aspettando il vero Leao Volate indietro negli anni: 1963, Wembley, 60 anni fa: eccolo il Milan campione d'Europa che batte ... Perfino Maignan ha messo una pezza con la paratona. Ecco, proprio un peccato veder una squadra ... Solo un sussulto di Kane che testa i riflessi dial ritorno in Europa dopo 5 mesi. E' ilcon la giusta personalità che alza l'asticella aumentando la produzione sotto porta, più vivace ...Paolo Condò nello studio post partita su Sky Sport sottolinea l'importanza del rientro del portiere francese: 'L'ho sempre messo come prima causa dei problemi del, ora lo metto tra i primi motivi della rinascita. E' fondamentale, per la sicurezza che trasmette alla difesa e per osmosi a tutta la squadra'. Guarda il ...Volate indietro negli anni: 1963, Wembley, 60 anni fa: eccolo ilcampione d'Europa che batte ... Perfinoha messo una pezza con la paratona. Ecco, proprio un peccato veder una squadra ... Pagelle Tottenham-Milan: Maignan leader da 8, Brahim illuminante. Leao può fare di più, Perisic invisibile Corriere della Sera Conte e Messi a casa Un pareggio che vale oro quello ottenuto dal Milan in casa del Tottenham nel ritorno degli ottavi ... Un pari a reti bianche ‘scaturito’ anche grazie ad una super parata di Maignan che ha stoppato ... Il Milan torna ai quarti di Champions dopo 11 anni: eliminato il Tottenham di Conte Con un uomo in meno per gli inglesi è impossibile trovare il gol e ai quarti vola il Milan. Anche se nel finale Maignan compie un miracolo e nel ribaltamento di fronte è Origi a centrare il palo. Un pareggio che vale oro quello ottenuto dal Milan in casa del Tottenham nel ritorno degli ottavi ... Un pari a reti bianche ‘scaturito’ anche grazie ad una super parata di Maignan che ha stoppato ...Con un uomo in meno per gli inglesi è impossibile trovare il gol e ai quarti vola il Milan. Anche se nel finale Maignan compie un miracolo e nel ribaltamento di fronte è Origi a centrare il palo.