Milan, è una gioia immensa! Fa 0 - 0 col Tottenham e va ai quarti di Champions 11 anni dopo (Di giovedì 9 marzo 2023)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : MILAN AI QUARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ???? Dopo 11 anni, i rossoneri sono tra le migliori 8 di Champions grazie a una… - gippu1 : Dopo 11 anni il #Milan torna nelle prime 8 d'Europa subendo due veri tiri in porta in 200 minuti contro un Tottenha… - OptaPaolo : 1 - Il #Milan non superava gli ottavi di finale di #ChampionsLeague dalla stagione 2011/12, anche in quel caso elim… - bon_salv : RT @PollMilan: Siamo tornati tra le migliori 8. MERITATAMENTE. Dobbiamo ancora migliorare l’ultimo passaggio, quello decisivo. Se diventiam… - carm_pana : RT @NicoSchira: Gigio #Donnarumma a Sky: “Uscire agli Ottavi di #ChampionsLeague è una delusione incredibile. Siamo incazzati e delusi. Rim… -