Milan blocca il Tottenham (0-0) e vola ai quarti dopo 11 anni (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Milan strappa lo 0-0 sul campo del Tottenham e festeggia la qualificazione ai quarti di finale. Un traguardo che ai rossoneri mancava da 11 anni. I rossoneri concedono pochissimo ai loro avversari, fallendo anche un paio di occasioni in contropie nella ripresa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 9 marzo 2023) Ilstrappa lo 0-0 sul campo dele festeggia la qualificazione aidi finale. Un traguardo che ai rossoneri mancava da 11. I rossoneri concedono pochissimo ai loro avversari, fallendo anche un paio di occasioni in contropie nella ripresa L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luigi_scarnati : #ASKMILANTV ????BUONASERA .Bravi tutti ma la chiave della partita a mio avviso è stato il pressing alto e il blocca… - MilanPress_it : Azione in velocità dei rossoneri al 14': si scambiano palla Theo-Leao-Diaz, il francese in profondità trova la devi… - FratelliRosson : Bella azione del #Milan ma la difesa inglese blocca l'assist di Theo per Giroud. 14' #TottenhamMilan #uefachampionsleague - tuttosport : ?? 11' prima azione pericolosa del Tottenham con #Emerson che punta Theo e tira dal limite: pallone deviato e Maigna… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #tottenhamvsmilan inizierà con 10 minuti di ritardo. -