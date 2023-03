Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Il Milan ce l'ha fatta: dopo 11 anni è di nuovo ai quarti di finale di Champions League ??? #TottenhamMilan - ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - AntoVitiello : ??? Il #Milan ai quarti di #ChampionsLeague!! Undici anni dopo! Notte da leoni a #Londra ???? #TottenhamMilan - Lopinionista : Milan ai quarti di finale di Champions League, Fontana: “Prova perfetta” - ibrasqueen : RT @DolceStilMilan: Dal quarto posto al posto ai quarti e nel mezzo un incanto di scudetto. Esta penna non mancò di criticarti, ma mai era… -

Commenta per primo Il passaggio aidi finale della Champions da parte delnon ha lasciato indifferente Gerry Cardinale , proprietario del club meneghino. E così, al termine della partita, il noto imprenditore si è messo in ...- Salernitana (lunedì 20:45) Reduce dalla qualificazione aidi finale di Champions, ilsi rituffa sul campionato: lo stop di Firenze ha messo momentaneamente fuori dalle prime ...Così Paolo Maldini dopo la qualificazione aidi finale di Champions, staccata ieri da unche ha eliminato il Tottenham di Antonio Conte, battendolo all'andata a San Siro e non ...

Champions: Milan ai quarti dopo 11 anni, eliminato Conte - Calcio Agenzia ANSA

Nemmeno il tempo di festeggiare un passaggio ai quarti di Champions League che mancava da ben 11 anni, che per il Milan è già tempo di rituffarsi in un finale di stagione infuocato. Il pareggio di New ...'Ho risentito i brividi che mi dava il mio vecchio Milan', dice il dt rossonero MILANO (ITALPRESS) - 'C'è contentezza, piacere, orgoglio, un ...