Milan ai quarti di Champions, 0-0 in casa Tottenham (Di giovedì 9 marzo 2023) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Con una prova di grande maturità e attenzione, il Milan strappa lo 0-0 sul campo del Tottenham e festeggia la qualificazione ai quarti di finale. Una partita tutt'altro che spettacolare, nella quale i rossoneri concedono pochissimo ai loro avversari fallendo anche un paio di occasioni in contropiede nella ripresa. Il Diavolo può così festeggiare l'approdo ai quarti di finale e attende con fiducia il sorteggio della prossima settimana. L'avvio è molto equilibrato e la prima chance arriva al 18?. Tonali prova uno schema su punizione e libera Messias, che da buona posizione calcia però ampiamente fuori con il destro. Gli uomini di Conte si vedono per la prima volta al 35?, quando Kane mette dentro un rasoterra dalla destra che trova prima la deviazione fortuita di Thiaw e poi il piede di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ??? Il #Milan ai quarti di #ChampionsLeague!! Undici anni dopo! Notte da leoni a #Londra ???? #TottenhamMilan - GoalItalia : Il Milan ce l'ha fatta: dopo 11 anni è di nuovo ai quarti di finale di Champions League ??? #TottenhamMilan - PBPcalcio : IL MILAN TORNA TRA LE OTTO D’EUROPA???? ?? SI VOLA AI QUARTI ?? #UCL - Andrew_Umeda : @SballoTourette_ Grande Gigio ora per i quarti tifa per il Milan ?? ma dal divano ?? - RSIsport : ?? Il Milan torna ai quarti di Champions League dopo undici anni. Grazie allo 0-0 colto nel ritorno in Inghilterra,… -