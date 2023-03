Migranti:Gasparri, la Bossi - Fini deve essere resa più severa (Di giovedì 9 marzo 2023) "deve essere resa più severa. Perché bisogna tutelare meglio i nostri conFini" Così Maurizio Gasparri, parlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Senato, ha risposto ad Agorà su Rai Tre, alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) "più. Perché bisogna tutelare meglio i nostri con" Così Maurizio, parlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Senato, ha risposto ad Agorà su Rai Tre, alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GramsciAG : RT @MariaGr12512482: #Gasparri pensa che sono pochi i morti nel Mediterraneo,ne vuole ancora di più lui quindi bisogna inasprire la BossiFi… - MariaGr12512482 : #Gasparri pensa che sono pochi i morti nel Mediterraneo,ne vuole ancora di più lui quindi bisogna inasprire la Boss… - Giusepp85356646 : #agorarai Appendino fa l'elenco dei migranti da Conte a Meloni. Gasparri controlla al telefono poi tace. Come si f… - Katia__Martini : @agorarai @camporin1 Ma Gasparri la pianti… non eraPiantedosi che , dopo tutte le morti, aveva dichiarato che i mig… - Pietro36895199 : RT @tempoweb: Maurizio #Gasparri sbatte in faccia a Marco #Furfaro la verità sui #migranti #omnibus #la7 #papafrancesco #6marzo #iltempoquo… -