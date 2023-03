**Migranti: via da dl norma su sorveglianza marittima** (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - E' stata stralciata, a quanto si apprende, la norma che rafforzava il ruolo della marina militare sulla sorveglianza marittima, dando un ruolo anche ai comandanti di nave da guerra. Lo si apprende da fonti di governo al termine del Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - E' stata stralciata, a quanto si apprende, lache rafforzava il ruolo della marina militare sullamarittima, dando un ruolo anche ai comandanti di nave da guerra. Lo si apprende da fonti di governo al termine del Cdm.

