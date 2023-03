Migranti, sì a decreto flussi. Meloni: "Non converrà entrare illegalmente" (Di giovedì 9 marzo 2023) Con il Consiglio dei ministri a Cutro, "volevamo dare un segnale simbolico e concreto allo stesso tempo. E' la prima volta che un Cdm si svolge sul luogo in cui si è consumata una tragedia legata al ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Con il Consiglio dei ministri a Cutro, "volevamo dare un segnale simbolico e concreto allo stesso tempo. E' la prima volta che un Cdm si svolge sul luogo in cui si è consumata una tragedia legata al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Il nuovo decreto del #governo sui #migranti. E spunta la 'norma anti-#Soumahoro' ?? - ilfoglio_it : La svolta politica è contenuta nell’ultimo articolo della bozza sul decreto flussi: il cooordinamento integrato del… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni: 'Nel nuovo decreto migranti aumento delle pene per il traffico di migranti e introdotta una nuova… - joseph05203429 : RT @Radio1Rai: ??#Migranti #Cdm #Cutro Approvato il decreto legge sui flussi regolari e sul contrasto ai trafficanti. Stralciata la norma ch… - ArceneLega : RT @Libero_official: Via libera del Cdm al nuovo decreto migranti a #Cutro. #GiorgiaMeloni: 'Per chi provoca la morte o lesioni gravi per i… -