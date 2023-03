Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa. Il lancio del salvagente, poi l’abbordaggio: il salvataggio della Guardia costiera (Di giovedì 9 marzo 2023) raffica di sbarchi a Lampedusa tra mercoledì 8 marzo e giovedì 9. La Guardia costiera è intervenuta più volte al largo dell’isola siciliana. Dopo un primo soccorso, e sbarco, di 41 Migranti, i militari hanno soccorso 38 persone finite in acqua dopo che l’imbarcazione, partita dalla Tunisia, sulla quale viaggiavano è colata a picco. Salvati anche altri 45 Migranti, fra cui 10 donne e 5 minori. Anche loro erano salpati da Sfax, in Tunisia, all’alba dell’8 marzo. La dinamica ricalca, in parte, quanto avvenuto a Cutro: l’aereo di Frontex ha avvistato le imbarcazioni in difficoltà e la Guardia costiera è poi intervenuta. Le complesse operazioni di soccorso hanno visto l’impiego anche Rescue Swimmer (figura professionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023)ditra mercoledì 8 marzo e giovedì 9. Laè intervenuta più volte al largo dell’isola siciliana. Dopo un primo soccorso, e sbarco, di 41, i militari hanno soccorso 38 persone finite in acqua dopo che l’imbarcazione, partita dalla Tunisia, sulla quale viaggiavano è colata a picco. Salvati anche altri 45, fra cui 10 donne e 5 minori. Anche loro erano salpati da Sfax, in Tunisia, all’alba dell’8 marzo. La dinamica ricalca, in parte, quanto avvenuto a Cutro: l’aereo di Frontex ha avvistato le imbarcazioni in difficoltà e laè poi intervenuta. Le complesse operazioni di soccorso hanno visto l’impiego anche Rescue Swimmer (figura professionale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Raffica di sbarchi a Lampedusa, 1.175 migranti in 24 ore. Nella notte arrivati in 705, ieri soccorsi 470 su 13 barc… - MediasetTgcom24 : Migranti, raffica sbarchi a Lampedusa: oltre 1.100 gli arrivi nelle ultime 24 ore, recuperato un cadavere… - ilfattovideo : Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa. Il lancio del salvagente, poi l’abbordaggio: il salvataggio della Guardia… - TribvnvsPlebis : RT @Agenzia_Ansa: Raffica di sbarchi a Lampedusa, 1.175 migranti in 24 ore. Nella notte arrivati in 705, ieri soccorsi 470 su 13 barchini.… - diego4all : RT @Adnkronos: #Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: nella notte, in appena sei ore, sono giunti 889 profughi. Rinvenuto anche il cada… -