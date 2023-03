Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: hotspot al collasso (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – sbarchi a raffica a Lampedusa, dove nella notte, in appena sei ore, sono giunti 889 Migranti. Rivenuto anche il cadavere di una donna. Secondo le prime informazioni viaggiava su un barchino in metallo di appena 8 metri naufragato a circa 20 miglia dalle coste dell’isola. Gli uomini della Guardia costiera hanno tratto in salvo 20 persone, tra cui 2 donne, che arrivano da Camerun e Costa d’Avorio. Ai soccorritori hanno detto di essere partiti da Sfax in Tunisia ieri. Poi, forse a causa del mare mosso, l’ennesima tragedia. Dopo giorni di tregua per le cattive condizioni del mare, sulla più grande delle Pelagie sono decine gli approdi registrati nelle ultime ore con l’hotspot arrivato ad ospitare oltre 1.300 persone a fronte di una capienza di poco inferiore ai 400 posti. Quindici a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) –, dove nella notte, in appena sei ore, sono giunti 889. Rivenuto anche il cadavere di una donna. Secondo le prime informazioni viaggiava su un barchino in metallo di appena 8 metri naufragato a circa 20 miglia dalle coste dell’isola. Gli uomini della Guardia costiera hanno tratto in salvo 20 persone, tra cui 2 donne, che arrivano da Camerun e Costa d’Avorio. Ai soccorritori hanno detto di essere partiti da Sfax in Tunisia ieri. Poi, forse a causa del mare mosso, l’ennesima tragedia. Dopo giorni di tregua per le cattive condizioni del mare, sulla più grande delle Pelagie sono decine gli approdi registrati nelle ultime ore con l’arrivato ad ospitare oltre 1.300 persone a fronte di una capienza di poco inferiore ai 400 posti. Quindici a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Raffica di sbarchi a Lampedusa, 1.175 migranti in 24 ore. Nella notte arrivati in 705, ieri soccorsi 470 su 13 barc… - MediasetTgcom24 : Migranti, raffica sbarchi a Lampedusa: oltre 1.100 gli arrivi nelle ultime 24 ore, recuperato un cadavere… - diego4all : RT @Adnkronos: #Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: nella notte, in appena sei ore, sono giunti 889 profughi. Rinvenuto anche il cada… - RobertoBerretta : RT @Agenzia_Ansa: Raffica di sbarchi a Lampedusa, 1.175 migranti in 24 ore. Nella notte arrivati in 705, ieri soccorsi 470 su 13 barchini.… - ciccolombo : RT @Agenzia_Ansa: Raffica di sbarchi a Lampedusa, 1.175 migranti in 24 ore. Nella notte arrivati in 705, ieri soccorsi 470 su 13 barchini.… -