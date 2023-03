Migranti, pronta la bozza di decreto: 30 anni ai trafficati di vite umane, potenziati i centri per il rimpatrio (Di giovedì 9 marzo 2023) Dieci articoli, che prevedono innanzitutto la stretta sui trafficanti di vite umane, ma potenziano anche i centri rimpatri, prevedono la nomina di un commissario in caso di malfunzionamento degli stessi, portano il decreto flussi a tre anni. Sono tante le novità contenute nel dl che oggi il governo varerà nel Cdm straordinario di Cutro. Tra queste, anche il potenziamento della sorveglianza in mare, coinvolgendo anche i comandanti di navi da guerra. All’articolo 10, infatti, la sorveglianza viene prevista, “compatibilmente con i preminenti compiti militari”, anche “ai Comandanti delle navi da guerra al di fuori delle acque territoriali e dell’area di mare internazionalmente definita come zona contigua”. Ma il fulcro del provvedimento riguarda il giro di vite sui trafficanti di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Dieci articoli, che prevedono innanzitutto la stretta sui trafficanti di, ma potenziano anche irimpatri, prevedono la nomina di un commissario in caso di malfunzionamento degli stessi, portano ilflussi a tre. Sono tante le novità contenute nel dl che oggi il governo varerà nel Cdm straordinario di Cutro. Tra queste, anche il potenziamento della sorveglianza in mare, coinvolgendo anche i comandanti di navi da guerra. All’articolo 10, infatti, la sorveglianza viene prevista, “compatibilmente con i preminenti compiti militari”, anche “ai Comandanti delle navi da guerra al di fuori delle acque territoriali e dell’area di mare internazionalmente definita come zona contigua”. Ma il fulcro del provvedimento riguarda il giro disui trafficanti di ...

