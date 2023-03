(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Unada partea cui abbiamo reagito abbandonando i lavoricommissione Affari costituzionali insieme alle altre opposizioni". Così la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani e la capogruppo in commissione Affari costituzionali, Simona Bonafè. "Alla basenostra scelta la decisionedestradi voler incardinare in commissione la proposta leghista che sostanzialmente punta alla reintroduzione dei fallimentari decreti sicurezza voluti da Salvini quando era ministro dell'Interno e da noi modificati nella scorsa legislatura. Tutto ciò a pochi minuti dal consiglio dei ministri che si riunisce a Cutro e che affronta questi stessi temi". "Sarebbe stato logico e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : L'intervento della Guardia costiera ha evitato una nuova strage al largo di Lampedusa. Venti persone sono state sal… - fattoquotidiano : Migranti, nuova gaffe di Mulè su La7 e offese all’ammiraglio Alessandro: “Mi meraviglio di come lei abbia potuto ri… - TV7Benevento : Migranti: Pd, 'nuova inaccettabile forzatura della maggioranza' - - VincenzoIanno16 : RT @Tg3web: L'intervento della Guardia costiera ha evitato una nuova strage al largo di Lampedusa. Venti persone sono state salvate in mare… - Agenparl : Migranti: #PD, nuova inaccettabile forzatura della maggioranza - -

"Dritto e Rovescio" questa sera alle 21.20 su Rete 4 unapuntata del programma condotto da Paolo Del Debbio, ampio spazio sarà dedicato alle decisioni prese sul dossiernel Consiglio dei Ministri, simbolicamente svolto a Cutro, luogo del ......cause delle tragedie umane come il naufragio avvenuto a Cutro costato la vita a decine di... Solo una forza realmente antagonista come il PCI può darelinfa e speranza a migliaia di ...Nellapuntata di 'Accordi&Disaccordi', il talk di approfondimento settimanale del Nove in onda ...e promettere espulsioni più efficaci - vuole facilitare gli ingressi regolari per i. Come ...

Migranti, Consiglio dei ministri a Cutro. All'esame la bozza del nuovo decreto - Aggiornamento del 09 Marzo delle ore 16:20 - Aggiornamento del 09 Marzo delle ore 16:20 RaiNews

C'è stato anche un naufragio, nel tardo pomeriggio di ieri, al largo di Lampedusa, il secondo nel giro di poche ore in area Sar, con una barca di 8 metri salpata da Sfax, in Tunisia… Leggi ...Nella nuova puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento settimanale del Nove in onda venerdì 10 marzo alle 22.45, dopo il live di Fratelli di Crozza, il conduttore Luca Sommi ospita il ...