Migranti, oggi il cdm a Cutro: scritte contro Piantedosi. La Francia: "Cambiare il Trattato di Dublino, ma l'Italia faccia di più" (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel paese calabrese si riunisce il governo che pensa a provvedimenti per inasprire le pene per gli scafisti, ma anche agevolare i flussi regolari (leggi). A Lampedusa raffica di sbarchi: sono arrivate oltre 1100 persone in 24 ore, tutte dalla Tunisia (leggi). A Bruxelles il vertice dei ministri dell'Interno dei Paesi Ue L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

