Migranti, oggi il Cdm a Cutro: Meloni in municipio con la squadra di governo (Di giovedì 9 marzo 2023) Tutto pronto per il Cdm in programma oggi, giovedì 9 marzo, al palazzo del Comune di Cutro: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nella città colpita dal naufragio dello scorso 26 febbraio, in cui sono morte più di 70 persone, ed è pronta a presiedere il Consiglio dei ministri odierno. All'ordine del giorno ... TAG24.

