Migranti, oggi Cdm a Cutro: sul tavolo decreto flussi e contrasto immigrazione (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per oggi 9 marzo 2023 alle ore 15.45, nella sede del Municipio di Cutro. Dopo il naufragio costato la vita a 72 persone, tra cui molti bambini, davanti alle coste calabresi, Palazzo Chigi vuole chiudere con le polemiche e dare un segnale forte che metta la parola fine alle stragi di Migranti in mare. All'ordine del giorno un decreto su 'Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare". Nel mirino del governo finiranno gli scafisti, con un duro inasprimento delle pene attualmente fissate da 1 a 5 anni, con multe che arrivano a 15mila euro. Fonti qualificate spiegano all'Adnkronos che si starebbe addirittura valutando di ...

