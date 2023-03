(Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per9 marzo 2023 alle ore 15.45, nella sede del Municipio di. Dopo il naufragio costato la vita a 72 persone, tra cui molti bambini, davanti alle coste calabresi, Palazzo Chigi vuole chiudere con le polemiche e dare un segnale forte che metta la parola fine alle stragi diin mare. All’ordine del giorno unsu ‘Disposizioni urgenti in materia didi ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione eall’irregolare”. Nel mirino del governo finiranno gli scafisti, con un duro inasprimento delle pene attualmente fissate da 1 a 5 anni, con multe che arrivano a 15mila euro. Fonti qualificate spiegano all’Adnkronos che si starebbe addirittura valutando di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : Ancora migranti in salvo grazie ai #corridoiumanitari. Oggi accolte in Italia 11 persone da paesi teatro di conflit… - RaiNews : Oggi migrano nel mondo 281 milioni di persone, il 3,6% della popolazione mondiale. 15 milioni sono #migranti proven… - Giorgiolaporta : 26mila #migranti morti nel #Mediterraneo negli ultimi 10 anni, quando al #Governo c’erano quei signori che oggi sal… - zazoomblog : Migranti oggi Cdm a Cutro: sul tavolo decreto flussi e contrasto immigrazione - #Migranti #Cutro: #tavolo #decreto… - ERivetta : RT @maurobiani: #persone #SteccatoDiCutro #Crotone #strage #migranti #profughi #8MarchWomensDay #8Marzo Due donne. La parte sbagliata, la… -

Fino aha sostenuto 250 donne tra Francia , Italia e Grecia e mira ad aiutarne 500 il prossimo ... Missione: cambiare l'approccio che le aziende hanno verso iUna delle missioni è anche ...Proprio quel che sarebbe servito ai settantamorti al largo di Cutro , dieci giorni fa. Nel mazzo di proposte del governo Meloni riunitoin Calabria per voltare pagina sulle politiche ...Si lavora pancia a terra, con tanto di rinvio del preconsiglio dei ministri, fissato al pomeriggio die slittato a domani mattina alle 8.30. In vista del Cdm che si terrà domani a Cutro, dove la conta dei morti va avanti inesorabile, il governo lavora alle norme, un testo unico - quasi ...

Migranti, oggi Cdm a Cutro: sul tavolo decreto flussi e contrasto immigrazione Adnkronos

E abbiamo discusso di come implementare e coordinare ancora meglio la nostra assistenza all’Ucraina, che continuerà ovviamente sia a livello bilaterale che multilaterale a 360 gradi” chiosa Giorgia Me ...Nel buio di domenica 26 febbraio, alle quattro del mattino, in mezzo al mare freddo con onde alte tre metri, sono morti uomini, donne e tanti bambini davanti alle coste calabresi. Erano partiti dalla ...