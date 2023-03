Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: 1175 persone in meno di 24 ore (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono 705 i Migranti che, dopo 17 sbarchi a partire dalla mezzanotte di mercoledì, sono arrivati a Lampedusa. Ieri, con 13 barchini, sono stati soccorse invece 470 persone. Nel giro di circa 24 ore sono dunque sbarcati in oltre 1.100, compresi minorenni. Sono uomini e donne originari di Ciad, Siria, Sudan, Yemen, Senegal, Mali, Guinea, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Liberia e Gambia. I vari gruppi, portati tutti all'hotspot di contrada Imbriacola, hanno riferito di essere salpati tutti da Sfax in Tunisia e che le traversate non sono state facili perché il mare è molto mosso.Salvati 20 Migranti a Lampedusa, morta una donna C'è stato anche un naufragio, nel tardo pomeriggio di ieri, al largo di Lampedusa, il secondo nel giro di poche ore in area Sar, con una barca ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono 705 iche, dopo 17a partire dalla mezzanotte di mercoledì, sono arrivati a. Ieri, con 13 barchini, sono stati soccorse invece 470. Nel giro di circa 24 ore sono dunque sbarcati in oltre 1.100, compresi minorenni. Sono uomini e donne originari di Ciad, Siria, Sudan, Yemen, Senegal, Mali, Guinea, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Liberia e Gambia. I vari gruppi, portati tutti all'hotspot di contrada Imbriacola, hanno riferito di essere salpati tutti da Sfax in Tunisia e che le traversate non sono state facili perché il mare è molto mosso.Salvati 20, morta una donna C'è stato anche un naufragio, nel tardo pomeriggio di ieri, al largo di, il secondo nel giro di poche ore in area Sar, con una barca ...

