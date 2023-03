Migranti | Minniti | ' Cdm a Cutro? Troppo tardi e troppo poco | carcere non spaventa trafficanti' **

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Il Cdm a? Arriva. E per quello che ho sentito, c'è anche. Non c'è una proposta strutturata da portare in Parlamento e al Consiglio Ue". Così Marcoa Metropolis sui siti del gruppo Gedi. I migranti continuano ad arrivare "nonostante i 70 morti, i trfficanti non si sono impietositi, nè fermati, nèti. Lavorano a pienissimo regime. Devi avere una strategia e temo che ilin Italia non convincerà nessuno".

No si devono più vedere accordi come quelli con la Turchia, pagata miliardi di euro per trattenere iin condizioni da campo di concentramento. Idem per gli accordi dicon la Libia. ...... per fargli torturare e uccidere iprima che diventino un problema per noi Chissà che ... È dai tempi diche la clausola del "rispetto dei diritti umani " è carta straccia dentro questi ...... in occasione di un incontro in Libia del Ministrocon il Presidente Libico, titolò un articolo "CAMPI IN LIBIA PER FERMARE I". Con una mia nota del 29 giugno del 2017, pubblicata ...

Le migrazioni fanno parte della storia dell’umanità. La storia delle migrazioni si intreccia con quella del colonialismo ...In mezzo al fragore, sacrosanto, dovuto alla strage di Cutro, una notizia è passata quasi inosservata: la polizia francese ha fermato all’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi Imad Al Trabelsi, attual ...