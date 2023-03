**Migranti: Meloni, 'spot nei paesi di origine, quote riservate a Paesi che collaborano'** (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Noi intendiamo fare una campagna di comunicazione nei Paesi di origine per spiegare quanto la realtà sia diversa da quanto raccontato da questi criminali, e quali sono i rischi che corrono se si mettono nelle mani di questi trafficanti", prevedendo "quote privilegiate per quei Paesi che ci aiutano" in queste campagne di comunicazione. Lo annuncia il premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa seguita al Cdm a Cutro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Noi intendiamo fare una campagna di comunicazione neidiper spiegare quanto la realtà sia diversa da quanto raccontato da questi criminali, e quali sono i rischi che corrono se si mettono nelle mani di questi trafficanti", prevedendo "privilegiate per queiche ci aiutano" in queste campagne di comunicazione. Lo annuncia il premier Giorgia, nel corso della conferenza stampa seguita al Cdm a Cutro.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Cdm a Cutro, l'arrivo delle auto di Meloni e ministri tra contestazioni e applausi. I manifestanti lanciano peluche… - fattoquotidiano : #Piantedosi lasciato solo da #Meloni e #Salvini. E respinge ogni responsabilità politica @salvini_giacomo - Tommasocerno : ??#Soldi solo per la #guerra ?? Whatever it #war... il mio editoriale #Meloni si prende i #migranti... w cambia lin… - ClaudioBollenti : RT @ultimora_pol: Giorgia #Meloni: 'Chi se la prende con il governo non spende una parola sui trafficanti che si sono fatti pagare novemila… - Chancione : Giorgia Meloni: 'Faremo una campagna nei paesi di origine dei migranti per spiegare che la realtà è diversa da quel… -