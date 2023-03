Migranti, Meloni: “Questo governo andrà a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo” (Di giovedì 9 marzo 2023) L’obiettivo del governo è “colpire non solamente quei trafficanti che troviamo su quelle barche ma anche quelli che ci sono dietro. Questo cambia completamente l’approccio del governo italiano rispetto a quanto abbiamo visto negli ultimi anni. Andremo a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo, perché vogliamo rompere questa tratta”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa convocata al termine del Consiglio dei ministri a Cutro dove è stato varato il nuovo decreto sull’immigrazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) L’obiettivo delè “colpire non solamente quei trafficanti che troviamo su quelle barche ma anche quelli che ci sono dietro.cambia completamente l’approccio delitaliano rispetto a quanto abbiamo visto negli ultimi anni. Andremo agliil, perché vogliamo rompere questa tratta”. Lo ha detto la premier Giorgia, nel corso della conferenza stampa convocata al termine del Consiglio dei ministri a Cutro dove è stato varato il nuovo decreto sull’immigrazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Cdm a Cutro, l'arrivo delle auto di Meloni e ministri tra contestazioni e applausi. I manifestanti lanciano peluche… - fattoquotidiano : #Piantedosi lasciato solo da #Meloni e #Salvini. E respinge ogni responsabilità politica @salvini_giacomo - Tommasocerno : ??#Soldi solo per la #guerra ?? Whatever it #war... il mio editoriale #Meloni si prende i #migranti... w cambia lin… - vdh_matthieu : RT @MarcoRizzoPC: Chi l’avrebbe mai detto? Il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni sembra volersi preparare ad accogliere più… - zazoomblog : Migranti: Meloni molto grave pensare che ci siamo girati dallaltra parte - #Migranti: #Meloni #molto #grave -