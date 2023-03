Migranti: Meloni, 'perché Frontex segnala solo dopo 3 giorni, quando barca in acque italiane?' (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "La segnalazione che fa Frontex" alla vigilia della strage dei Migranti a Cutro "è di polizia, non di salvataggio, non ti avverte che c'è un problema, tant'è che Frontex se ne va. Questi sono i fatti, certo qualcuno può dire: 'perché Frontex segnala dopo 3 giorni l'imbarcazione e solo quando è in acque italiane? Uno potrebbe chiederselo, perché prima di arrivare in acque italiane, secondo la geografia, ha attraversato i mari di altre nazioni. Questa è una domanda che io mi sono fatta". Lo dice il premier Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei cronisti in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Lazione che fa" alla vigilia della strage deia Cutro "è di polizia, non di salvataggio, non ti avverte che c'è un problema, tant'è chese ne va. Questi sono i fatti, certo qualcuno può dire: 'l'imzione eè in? Uno potrebbe chiederselo,prima di arrivare in, secondo la geografia, ha attraversato i mari di altre nazioni. Questa è una domanda che io mi sono fatta". Lo dice il premier Giorgia, rispondendo alle domande dei cronisti in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Cdm a Cutro, l'arrivo delle auto di Meloni e ministri tra contestazioni e applausi. I manifestanti lanciano peluche… - fattoquotidiano : #Piantedosi lasciato solo da #Meloni e #Salvini. E respinge ogni responsabilità politica @salvini_giacomo - Tommasocerno : ??#Soldi solo per la #guerra ?? Whatever it #war... il mio editoriale #Meloni si prende i #migranti... w cambia lin… - Agenparl : Migranti, Meloni: - - Ste_Mazzu : RT @mazzettam2: #Crosetto a capo del #BloccoNavale in stile #Meloni Uno sbarramento fatto di dispetti alle #ONG, omissioni di soccorso e ma… -