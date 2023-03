Migranti, Meloni: obiettivo è abolire protezione speciale (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri a Cutro viene "ristretta la protezione speciale", "la fattispecie si è allargata a dismisura, noi torniamo a restringerla ma il nostro obiettivo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri a Cutro viene "ristretta la", "la fattispecie si è allargata a dismisura, noi torniamo a restringerla ma il nostro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Cdm a Cutro, l'arrivo delle auto di Meloni e ministri tra contestazioni e applausi. I manifestanti lanciano peluche… - fattoquotidiano : #Piantedosi lasciato solo da #Meloni e #Salvini. E respinge ogni responsabilità politica @salvini_giacomo - Tommasocerno : ??#Soldi solo per la #guerra ?? Whatever it #war... il mio editoriale #Meloni si prende i #migranti... w cambia lin… - CesareMontanari : #migranti #CDM #stragedicutro #unaTARDIVA_gita_aCUTRO #CDM #Meloni: 'Sono arrivata'. Ti hanno visto benissimo. Ac… - BTiddia : RT @UnaGirovaga: === “Faremo una campagna nei paesi di origine dei migranti“ dice Meloni. Tu vuo' fa' la talebana ???? talebana, talebana.… -