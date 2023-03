Migranti, Meloni: "Fino a 30 anni di carcere per i trafficanti di esseri umani" (Di giovedì 9 marzo 2023) 'Faremo tutto quello che va fatto per sconfiggere questi criminali , questa gente la voglio combattere', ha proseguito Meloni. 'Siamo abituati all'Italia che si occupa di cercare Migranti in tutto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 marzo 2023) 'Faremo tutto quello che va fatto per sconfiggere questi criminali , questa gente la voglio combattere', ha proseguito. 'Siamo abituati all'Italia che si occupa di cercarein tutto il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Cdm a Cutro, l'arrivo delle auto di Meloni e ministri tra contestazioni e applausi. I manifestanti lanciano peluche… - fattoquotidiano : #Piantedosi lasciato solo da #Meloni e #Salvini. E respinge ogni responsabilità politica @salvini_giacomo - Tommasocerno : ??#Soldi solo per la #guerra ?? Whatever it #war... il mio editoriale #Meloni si prende i #migranti... w cambia lin… - Agenparl : Migranti, Meloni: - - Ste_Mazzu : RT @mazzettam2: #Crosetto a capo del #BloccoNavale in stile #Meloni Uno sbarramento fatto di dispetti alle #ONG, omissioni di soccorso e ma… -