Migranti, Meloni difende governo e lancia caccia globale a scafisti (Di giovedì 9 marzo 2023) Giorgia Meloni respinge le accuse al governo di non aver fatto abbastanza per evitare il naufragio di Cutro e rilancia, annunciando la volontà di voler dare la caccia ai trafficanti "in tutto il globo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Cdm a Cutro, l'arrivo delle auto di Meloni e ministri tra contestazioni e applausi. I manifestanti lanciano peluche… - localteamtv : Cutro, l'arrivo della premier Giorgia Meloni al comune della cittadina calabrese per il Consiglio dei ministri. L'i… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni: 'Faremo una campagna nei paesi di origine dei migranti per spiegare che la realtà è diversa da que… - AlfonsoGattabr1 : RT @siriomerenda: 'faremo una campagna nei paesi di origine dei migranti per spiegare che la realtà è diversa da quella degli scafisti per… - PiazzapulitaLA7 : RT @Natalin33515492: Cara #Meloni nessuno pensa che la strage dei migranti sia stata decisa volutamente a tavolino #Formigli #Piazzapulita -