Migranti, Meloni difende governo e lancia caccia globale a scafisti (Di giovedì 9 marzo 2023) Giorgia Meloni respinge le accuse al governo di non aver fatto abbastanza per evitare il naufragio di Cutro e rilancia, annunciando la volontà di voler dare la caccia ai trafficanti "in tutto il globo terraquo". La premier ha riunito il Consiglio dei ministri nel Palazzo Comunale della cittadina calabrese (12 mila abitanti, frazioni comprese) per dare un segnale "simbolico", con un "compatto cordoglio", ma anche "concreto", dopo la tragedia del 26 febbraio in cui sono morti almeno 72 Migranti, tra cui molti bambini.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/03/Meloni-certi.mp4"/videoIl segnale concreto sta nel decreto che il Cdm ha approvato all'unanimità e che prevede, in primo luogo, un inasprimento delle pene per i trafficanti, con ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 marzo 2023) Giorgiarespinge le accuse aldi non aver fatto abbastanza per evitare il naufragio di Cutro e ri, annunciando la volontà di voler dare laai trafficanti "in tutto il globo terraquo". La premier ha riunito il Consiglio dei ministri nel Palazzo Comunale della cittadina calabrese (12 mila abitanti, frazioni comprese) per dare un segnale "simbolico", con un "compatto cordoglio", ma anche "concreto", dopo la tragedia del 26 febbraio in cui sono morti almeno 72, tra cui molti bambini.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/03/-certi.mp4"/videoIl segnale concreto sta nel decreto che il Cdm ha approvato all'unanimità e che prevede, in primo luogo, un inasprimento delle pene per i trafficanti, con ...

