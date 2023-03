Migranti Lollobrigida: "Priorità è lotta al caporalato, potenziato ispettorato del lavoro" (Di giovedì 9 marzo 2023) Cutro, 09 marzo 2023 "Abbiamo voluto rafforzare il ruolo dell'ispettorato del lavoro per la garanzia della repressione delle frodi e il contrasto alle agro mafie". Lo ha affermato il ministro dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Cutro, 09 marzo 2023 "Abbiamo voluto rafforzare il ruolo dell'delper la garanzia della repressione delle frodi e il contrasto alle agro mafie". Lo ha affermato il ministro dell'...

KVindsvalr : @LegaSalvini Se non sbaglio il vostro ministro Lollobrigida ha chiesto manodopera... E' lui che chiede più migranti... - Ciccillo_56 : Il Ministro Lollobrigida dice che ci sono disponibili dai 300/500mila posti di lavoro per i migranti in Italia. Ben… - aperegina61 : @AntonioDesiena1 Lollobrigida ministro agricoltura dichiara che ne servono 500 mila migranti legali in Italia - duro_lavoro : RT @Gabriel23322863: #Musumeci, #Tajani, #Lollobrigida, tutti concordano nel far arrivare centinaia di migliaia di migranti per salvare il… - FilippoCarmigna : Emergenza migranti, Francesco Lollobrigida: bisogna fermare le partenze illegali